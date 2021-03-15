Совершившие нападение на дом бывшего вице-губернатора Кубани получили сроки в колонии

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Тахтамукайский районный суд Адыгеи признал двух жителей Кубани Вячеслава Пономарева и Ивана Кононенко виновными в разбойном нападении на дом в ауле Псейтук, где проживала семья бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, и приговорил их к 9,5 и 8,5 года колонии строгого режима. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов Республики Адыгея Артур Абдулаев.

"Пономарев и Кононенко признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере"). За совершение разбойного нападения на дом, где проживали родители бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, суд приговорил Вячеслава Пономарева к 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ивана Кононенко - к 8,5 года колонии строгого режима. До вступления приговора в силу они останутся под стражей", - сказал он.

Кроме того, с подсудимых будет взыскан материальный ущерб - 414,9 тыс. рублей и моральный - 500 тыс. рублей в пользу отца бывшего вице-губернатора Казбека Ахеджака. Для обеспечения исполнения приговора на имущество подсудимых - четыре автомобиля - наложен арест, уточнил Абдулаев.

По данным следствия, Пономарев и Кононенко в ночь на 9 мая 2018 года прибыли к домовладению, расположенному по улице Короткой аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Кубани. Тайно проникнув внутрь жилища, они напали на спящих членов семьи, обездвижив их пластиковыми хомутами и скотчем. Также мужчины, обыскав дом, похитили имущество на общую сумму порядка 5,6 млн рублей. От полученных травм на месте преступления умерла мать Мурата Ахеджака. Его отец и сестра были доставлены в больницу.

15 мая 2018 года подозреваемые в нападении на дом родителей Мурата Ахеджака были задержаны в поселке Яблоновском под Краснодаром и взяты под стражу.

Мурат Ахеджак (1962-2010) занимал должность заместителя губернатора Кубани с 2002 по 2010 год, курируя вопросы внутренней политики. Похоронен на родине в ауле Псейтук.