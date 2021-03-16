СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - сказала Иванова.

Инцидент произошел вечером 15 марта на Новгородской улице. Немецкая овчарка напала на девочку в присутствии хозяина. Ребенок с рваными ранами в области затылка госпитализирован.