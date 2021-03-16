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Мужчина избил падчерицу и напал на полицейского в центре Москвы

У девочки сломан нос, пострадавший полицейский получил ушиб, по факту происшествия проводится проверка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пьяный мужчина в доме центре Москвы избил свою несовершеннолетнюю падчерицу и напал на одного из прибывших на место ЧП полицейских. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В квартире на улице Динамовской отчим избил 17-летнюю девочку. На момент прибытия полиции девочка выбежала в подъезд, но мужчина ее догнал и еще раз ударил ладонью по лицу. Сотрудники [полиции] скрутили неадекватного мужчину, но во время задержания он ударил одного из полицейских головой", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавший полицейский отделался ушибом, у девочки сломан нос. Проводится проверка.

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