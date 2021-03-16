Еще три велопарковки украли в центре Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные украли еще три велопарковки на Шелепихинском шоссе в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от представителя Центра организации дорожного движения о том, что на Шелепихинском шоссе в районе дома 3 неизвестные похитили три велопарковки, находящихся на их балансе. Ущерб составил почти 46 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Разыскиваются причастные к преступлению.

Ранее источник ТАСС сообщал о пропаже более 40 элементов велопарковок в районе Якиманка, а также трех городских велопарковок на Большой Грузинской улице.