СК просит суд заочно арестовать руководителей двух украинских организаций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд заочно арестовать руководителей украинских радикальных организаций Николая Коханивского и Богдана Тицкого. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В суд поступили ходатайство следственных органов о заключении под стражу в отношении Коханивского и Тицкого. Они находятся в международном розыске", - сказала пресс-секретарь суда.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Главным следственным управлением СК в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве, к уголовной ответственности были привлечены руководители двух украинских радикальных организаций: руководитель "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" Николай Коханивский и руководитель "Черного комитета" Богдан Тицкий.

В феврале 2018 года Коханивский и Тицкий записали и опубликовали в открытом доступе в интернете свои устные обращения с призывами ко всем желающим принять участие в антироссийской акции и устроить погром Российского центра культуры и науки в Киеве для прекращения его деятельности и осложнения международных отношений России и Украины. По версии следствия, после этого Коханивский и Тицкий осуществляли общее руководство действиями радикалов, которые забросали здание российской организации камнями и другими предметами, разбили остекление оконных проемов, повредили фасад и двери здания, причинили крупный материальный ущерб, нарушили нормальный порядок работы организации.

Действия Коханивского и Тицкого были квалифицированы как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ). Также Тицкий обвиняется в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).