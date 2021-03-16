Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали прокурору

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Белорусские следователи передали в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщил во вторник белорусский портал Onliner со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета (УСК) по Минску Екатерину Гарлинскую.

"Московским [города Минска] районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, ночью 6 января нынешнего года в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, при личном обыске у которого обнаружили опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 грамма. Кроме этого, в ходе личного обыска у него также изъяли порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.

В соответствии с белорусским законодательством, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.