Источник: задержанный ФСБ в Крыму мужчина работает на проект "Радио Свобода"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, работал на информационный портал "Крым. Реалии" (признан в РФ иноагентом), сообщил ТАСС во вторник источник, знакомый с материалами делами.

"Он журналист "Крым. Реалии", - сказал собеседник.

На сайте "Крым. Реалии" сообщается, что это крымский проект украинской службы "Радио Свобода". Он стартовал в мае 2014 года и "является частью некоммерческой независимой медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty, финансируемой Конгрессом США через гранты, предоставляемые Американским агентством глобальних медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM)". 27 января ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф".

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что мужчина собирал информацию для украинских спецслужб. В автомобиле задержанного было обнаружено взрывное устройство. По данным ФСБ, россиянин осуществлял фотофиксацию и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. В суде сообщили, что мужчина имеет гражданство РФ и Украины, он помещен под стражу до 11 мая.