В Самаре возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил ножом одноклассника

САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за конфликта между школьниками в Самаре, во время которого один из учеников ударил ножом своего одноклассника. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следователей, ЧП произошло во вторник днем. Во время перемены между двумя 11-летними мальчиками произошел конфликт, один из школьников ударил ножом в область лопатки своему однокласснику. Пострадавшего доставили в больницу.

Следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц школы, допустивших конфликт. Ситуация находится на контроле у руководителя регионального следственного управления СК Валерия Самодайкина.

В областной прокуратуре отметили, что на место ЧП выехал прокурор Октябрьского района для координации деятельности правоохранительных органов. "Прокуратура района проводит проверку соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями регионального СК РФ, взят прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили ТАСС, что инцидент произошел в школе №155, городской департамент также организовал собственную проверку. "В настоящее время в образовательном учреждении работают правоохранительные органы, а также комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, пока ведутся оперативные мероприятия, с детьми в школе работают социальный педагог, психолог школы и специалисты городской психологической службы. Также проведут профилактическую работу и с родителями", - цитирует пресс-служба и.о. руководителя департамента образования Самары Светлану Чикановскую.

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