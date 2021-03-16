Группу из 17 человек задержали в Курской области по подозрению в сбыте партии наркотиков

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области в ходе специальной операции задержали 17 человек, подозреваемых в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков. У задержанных изъяли около 6 кг запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

"По подозрению в противоправных действиях задержаны 17 человек. Среди них жители Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей. Общий вес запрещенных веществ синтетических и растительных наркотиков, изъятых у подозреваемых в рамках следственных действий, составил порядка 6 килограмм. По факту незаконного сбыта в особо крупном размере, совершенным организованной преступной группой, возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, задержанные выполняли функции закладчиков запрещенных веществ, наркотики распространяли на территории трех крупных городов Курской области. В квартире двух подозреваемых - семейной пары из Курской области - хранились приспособления для расфасовки, оптовая партия синтетических наркотиков.

"На период предварительного следствия 17 фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.