На Сахалине арестовали мать трех погибших при пожаре детей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Следователи на Сахалине выдвинули обвинение 26-летней матери трех детей, погибших при пожаре в селе Красногорск Томаринского района. Женщину заключили под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В отношении обвиняемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По информации следователей, 26-летняя женщина ушла в магазин, оставив детей на длительное время без присмотра.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики Томаринского района. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предъявлено обвинение в том, что без достаточных оснований она приняла решение о снятии неблагополучной семьи с учета и рекомендовала посещать детей не реже одного раза в квартал.

Пожар произошел 9 марта во второй половине дня в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Огонь быстро потушили, однако из-за отравления окисью углерода погибли дети в возрасте одного года, трех и четырех лет.

До сентября 2020 года обвиняемая состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении еще трех несовершеннолетних детей, воспитанием которых не занимается. Она не работает, трудоустроиться не пытается. В администрации Томаринского района сообщали, что семья жила только на пособие.