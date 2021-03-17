Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после крупной аварии под Рязанью

ТАСС, 17 марта. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после опрокидывания автобуса на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в прокуратуре региона.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в прокуратуре.

По данным "МВД медиа", уголовное дело возбуждено следственной частью следственного управления УМВД России по Рязанской области.

По информации ресурса, 17 марта в 01:30 на 226-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Рязанской области водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом Setra, двигаясь со стороны Москвы в направлении Пензы, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автобуса на проезжую часть. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились 56 пассажиров и два водителя.

Как сообщили ТАСС в рязанской областной больнице, в учреждение было доставлено 18 человек, шестеро из них госпитализированы, в том числе двое находятся в реанимации.

По данным УМВД по Рязанской области, движение на участке трассы, где произошло ДТП, полностью восстановлено.