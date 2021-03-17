В ДТП с автобусом в Приморье пострадали шесть пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Столкновение грузовика и рейсового автобуса произошло в Находке Приморского края, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД региона. Различные травмы получили шесть пассажиров автобуса, одна женщина госпитализирована.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение. В результате столкновения автобус, переехав бордюр ограждения, врезался в дерево. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести, в основном, ушибы и ссадины, получили шесть пассажиров автобуса. Одна из пострадавших госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в момент происшествия автобус выполнял внутригородской рейс по Находкинскому проспекту.

Стаж водителя грузовой машины составляет 23 года, и в текущем году его не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Автоавария произошла в светлое время суток, на сухой дороге. По факту ДТП проводится проверка.