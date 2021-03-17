В Новой Москве школьника госпитализировали с ранением в голову из пневматики

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ученик восьмого класса в Новой Москве госпитализирован с ранением в голову, полученным в результате выстрела из пневматического оружия. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация о том, что ученик 8-го класса одной из школ в ТиНАО получил ранение в голову, по предварительным данным, из пневматического пистолета. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.