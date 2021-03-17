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МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обстрела офиса партии Саакашвили

Ведутся следственные мероприятия

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям в связи с обстрелом тбилисского офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства.

"На основании информации, которая распространилась в СМИ о возможном повреждении стрельбой из огнестрельного оружия баннера на фасаде офиса "Единого национального движения", расположенного в Тбилиси на Кахетинском шоссе, министерство внутренних дел начало расследование по статьям 187 и 236 УК Грузии, что подразумевает повреждение чужой вещи и противоправное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия", - говорится в заявлении.

В МВД также уточняют, что сама партия к ним с заявлением об обстреле не обращалась, однако ведомство все равно приняло решение начать следствие. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее в среду сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа на своей странице в Facebook написала, что офис был обстрелян из огнестрельного оружия. Повреждения получил баннер с изображением главы "Единого национального движения" Ники Мелии, установленный на фасаде здания.

Кризис в Грузии

В Грузии пятый месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика - 18 февраля - в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии, назначения досрочных парламентских выборов или проведение плебисцита на тему досрочных выборов. С 12 марта в Тбилиси проходят переговоры властей и оппозиции при посредничестве личного представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона по выходу из политического кризиса.

Теги
ГрузияМишель, ШарльСаакашвили, Михаил НиколаевичГахария, Георгий
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