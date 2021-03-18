В Грузии задержали 30-летнего мужчину за обстрел офиса партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в крае Кахети задержали 30-летнего мужчину за то, что он из пневматического оружия обстрелял тбилисский офис оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД.

"Сотрудники главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД в результате оперативных и поисковых работ в Кахети задержали Д. К. 1991 года рождения за незаконное приобретение - хранение - ношение огнестрельного оружия и повреждение чужого имущества", - сказано в сообщении. "Следствие установило, что 17 марта текущего года Д. К., сидя в автомобиле, обстрелял из пневматического оружия баннер, закрепленный на фасаде офиса "Единого национального движения" и скрылся".

По данным ведомства, при обыске обвиняемого полицейские изъяли оружие и патроны в качестве вещественного доказательства, а также марихуану. Мужчине грозит тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.

Офис "Национального движения" обстреляли в среду днем. Как сообщала ранее сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа, офис был обстрелян из огнестрельного оружия. Повреждения получил баннер с изображением главы "Единого национального движения" Ники Мелии, установленный на фасаде здания.

Кризис в Грузии

В Грузии пятый месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика - 18 февраля - в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии, назначения досрочных парламентских выборов или проведение плебисцита на тему досрочных выборов. С 12 марта в Тбилиси проходят переговоры властей и оппозиции при посредничестве личного представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона по выходу их политического кризиса.