Более 33 млн заявлений о преступлениях и правонарушениях поступило в полицию в 2020 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 33 млн заявлений о преступлениях и административных правонарушениях поступило в органы российской полиции в прошлом году. Об этом сообщил председатель Общественного совета МВД Анатолий Кучерена.

"В 2020 году было зарегистрировано 33 млн 608 тыс. заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях", - сказал он на заседании президиума совета, отметив, что дежурные части полиции работают круглосуточно.

В среднем дежурная часть ежесуточно регистрирует 26 заявлений. При этом количество рассмотренных полицейскими заявлениями снизилось на 6,2% и составило 9,2 млн, 43,6% из них были разрешены в течение трех суток. "По каждому пятому сообщению - 18,5% - принято решение о возбуждении уголовного дела. Всего возбуждено 1,7 млн уголовных дел, что на 1,6% больше показателя 2019 года", - добавил Кучерена.

Также он отметил, что количество поступающих к нему жалоб на действия полиции сократилось. "Будем надеяться, что это связано с более качественной работой наших дежурных частей, полицейских, к которым обращаются наши граждане", - сказал глава Общественного совета МВД.