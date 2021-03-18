Брат забил ножом до смерти сестру в Котельниках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Брат с ножом набросился на улице на сестру в подмосковных Котельниках, девушка погибла на месте от множественных ран. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, мужчина задержан.

"18 марта утром во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сообщила Врадий.

Мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты нож и видео с камер наблюдения, допрашиваются родственники, планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются мотивы убийства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина нанес сестре около 10 ударов ножом.