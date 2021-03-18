ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Французские следователи готовы закрыть дело об изнасиловании, в котором подозревается кинорежиссер Люк Бессон. Об этом в четверг сообщила газета La Depeche.

По ее сведениям, следственный судья в конце февраля уведомил стороны обвинения и защиты о намерении прекратить дальнейшее расследование. Сторонам предложено высказать свое мнение на этот счет. Предложенный вариант предвещает закрытие всего дела в связи с отсутствием оснований для его передачи в суд, уточняет газета.

Адвокат актрисы, обвинившей 62-летнего Бессона в изнасиловании, заявил, что "более чем удивлен" намерением следователя, которая до сих пор не допросила его подзащитную и не провела очную ставку. В настоящее время защита готовит ходатайство о проведении этих процедур.

В мае 2018 года стало известно, что 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с режиссером в отеле "Бристоль", расположенном недалеко от Елисейского дворца. Согласно показаниям актрисы, Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Однако токсикологический анализ крови, взятый у женщины, оказался отрицательным.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако спустя несколько месяцев парижский судебный следователь возобновил расследование в связи с новым иском, поданным Ван Рой.