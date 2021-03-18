В Волгограде заочно арестовали бизнесмена, обвиняемого в хищении из бюджета 76 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск 44-летнего жителя региона, обвиняемого в хищении из бюджета области более 76 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"17 марта Калонкин М. Б., обвиняемый в хищении свыше 76 млн рублей из бюджета Волгоградской области, был объявлен в международный розыск. Сегодня суд Волгограда в отношении мужчины заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию страны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Калонкин, вступив в преступный сговор с другими лицами, совершил хищение денежных средств из бюджета Волгоградской области на сумму 76,7 млн рублей. Эти средства предназначались для оплаты работ в рамках госконтракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд Волгограда в конце декабря 2020 года арестовал директора компании "Гринлайт" Александра Фирсова, подозреваемого в мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок в рамках нацпроекта "Экология". По данным следствия, одно из казенных госучреждений в августе 2018 года заключило госконтракт с ООО "Гринлайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на общую сумму 269,5 млн рублей. Как полагает следствие, директор общества Фирсов решил не выполнить часть этого контракта, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях и засыпав все чистым грунтом. При этом часть денежных средств по госконтракту (стоимость невыполненных работ) в размере 76,7 млн рублей он решил изъять и обратить в свою пользу, совершив тем самым хищение бюджетных денег.