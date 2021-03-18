В Ростовской области возбудили дело после побега военного из части

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Военный следственный отдел СК РФ по Новочеркасскому гарнизону расследует побег военнослужащего из части, который произошел в начале марта 2021 года, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа (ЮВО) в ответ на запрос ТАСС.

"О самовольном оставлении военнослужащим Богданом Веденцовым войсковой части 84839 в городе Новочеркасске Ростовской области сообщаю, что в связи с данным фактом в военном следственном отделе СК РФ по Новочеркасскому гарнизону возбуждено и расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.

В начале марта 2021 года из воинской части 84839 в Ростовской области сбежал военнослужащий, не имевший при себе оружие. Военная полиция начала его поиски, однако, как сообщалось, сбежавший срочник самостоятельно вернулся в часть.