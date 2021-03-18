В автомобиле на улице Тулы нашли тела трех человек

ТАСС, 18 марта. Автомобиль с телами трех человек обнаружен вечером в четверг на улице в Туле, сообщила ТАСС врио старшего помощника руководителя следственного управления СК по Тульской области Екатерина Смирнова.

"В автомобиле на улице Болдина в Туле обнаружены тела трех человек. Предположительно, один несовершеннолетний. На месте работают следователи и криминалисты", - сказала Смирнова.

Она добавила, что сразу после обнаружения трех погибших на место выехала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело. "По факту обнаружения трех тел в автомобиле возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе главка СК.

В новость внесены изменения (21:39 мск) - добавлены подробности.