Во Франции умер выходец из Чечни, обстрелянный в городе Рене

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Выходец из Чечни умер от пулевого ранения в больнице города Рен (запад Франции). Об этом сообщила в четверг вечером городская прокуратура.

23-летний мужчина был ранен в середине дня среды в квартале Клёнэ. По словам прокурора Филиппа Астрюка, один человек после возникшей краткой ссоры дважды выстрелил из огнестрельного оружия в группу из пяти человек, находившихся поблизости от местного универсама. Они начали погоню за стрелявшим, в ходе которой раздались еще несколько выстрелов. Легкое ранение в бедро получил при этом брат первого пострадавшего.

Позднее стрелявший был задержан. Им оказался 21-летний мужчина, ранее известный полиции как совершивший ряд правонарушений, связанных с наркотиками. Задержанный отказался давать полиции какие-либо показания. Как сообщает АFP со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия, легко раненный был уже осужден в июле 2017 года судом по делам несовершеннолетних на пять лет тюрьмы за попытку задушить в 2012 году одного из учеников лицея, расположенного в квартале Клёнэ.

Как пояснил прокурор, "место, где произошел инцидент, известно как точка торговли наркотиками". Вечером накануне инцидента со стрельбой там произошли два нападения на людей. "Связь этих нападений с нынешним пока не установлена", - отметил прокурор.

Расследование случившегося поручено специальной региональной юридической службе (Jirs). Оно ведется по факту убийства в составе преступной группировки, попытки убийства в составе преступной группировки, создания группировки с целью убийства, незаконного владение огнестрельным оружием.

Инциденты с участием представителей чеченской общины Франции периодически происходят в стране. В июне 2020 года в городе Дижоне на востоке Франции в течение четырех ночей продолжались столкновения между несколькими десятками чеченцев и выходцев из Северной Африки. При этом использовалось огнестрельное и холодное оружие, бейсбольные биты. Столкновения были вызваны избиением арабами чеченского юноши. После этого французская полиция произвела ряд задержаний подозреваемых в причастности к насилию не только в Дижоне, но и в крупном городе восточной части Франции - Безансоне.