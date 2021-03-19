В "Открытой России" сообщили о завершении обыска в московском офисе организации

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обыск в московском офисе "Открытой России" в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) в настоящее время завершен, из техники ничего не было изъято. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь организации Игорь Прилипко.

"Обыск в московском офисе "Открытой России" завершен, силовики покинули здание. Мы пока не можем понять, что же именно было изъято. Ничего из аппаратуры не изъяли - все принтеры и видеотехника на месте. Нам повредили камеру видеонаблюдения, попили наш кофе, еду не тронули", - сказал он.

Ранее сообщалось об обысках в столичном офисе "Открытой России", в квартире координатора организации Марии Кузнецовой в Москве, а также в квартире председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой в Петербурге.

Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией.