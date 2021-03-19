ФСБ задержала двух членов запрещенной террористической организации в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления УФСБ по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии задержали в Калининграде двух членов запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари". Решается вопрос о выдворении их за пределы РФ, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УФСБ.

"УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии осуществлено задержание двух членов запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари". В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей вышеуказанной организации среди мусульман региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено также, что задержанные поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, обоснованно подозреваемыми в причастности к террористическим организациям, действующим в странах ближневосточного региона. В настоящее время решается вопрос о принудительном выдворении указанных лиц в страну исхода, отмечает ведомство.