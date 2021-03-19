Главу Солецкого района Новгородской области арестовали по делу о превышении полномочий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе Солецкого района, которого вместе с его первым заместителем задержали 18 марта по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

"Новгородский районный суд избрал [главе Солецкого района] меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.

СК региона продолжает расследование уголовного дела. В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в интересах одной из организаций, занимающейся строительством дорог в регионе, безосновательно дали устное разрешение гендиректору компании на добычу и вывоз песчано-гравийной смеси. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Новгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Новгородской области.