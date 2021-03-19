Суд в Москве арестовал нескольких бывших глав региональных энергокомпаний

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал нескольких бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, связанных с "Россетями", которые обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя в отношении Литвинова, Сахно, Никодимовой, Корнеева, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 мая, в отношении Ворачева - до 18 мая", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бонаренко.

По ее словам, суд отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте еще одного фигуранта дела, Николая Кривцунова, который находился под подпиской о невыезде.

МВД задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 млрд рублей. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт" и ПАО "Челябэнергосбыт" - Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Иван Ворачев, Николай Кривцунов, а также работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. У задержанных изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте.

По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Игорь Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные им сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Финансирование этих операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами, по данным МВД, погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.