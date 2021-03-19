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Три человека пострадали в ДТП с полицейской машиной в Петербурге

Обстоятельства аварии выясняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Автомобиль Toyota врезался в полицейскую машину на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали двое полицейских и еще одна женщина, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"На пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы столкнулись два транспортных средства Hyundai Solaris (автомобиль полиции) и Toyota. В результате ДТП пострадали два сотрудника полиции и 42-летняя пассажирка автомобиля Toyota, все пострадавшие госпитализированы в средней степени тяжести", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что авария произошла около 20:05 мск. По предварительным данным, автомобиль полиции ехал через перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а Toyota двигалась с превышением скорости, ее водитель не успел вовремя остановить машину.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

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