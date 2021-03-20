Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Иркутской области

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в районе поселка Залари Иркутской области. Об этом в субботу сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Сегодня около 7 утра (02:00 мск) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле поселка Залари произошло столкновение Toyota Hiace и Hyundai Creta. Получив травмы, несовместимые с жизнью, водитель Hyundai скончался на месте аварии. Водитель Toyota госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, еще трое пассажиров обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших водитель Toyota Hiace и два пассажира, в том числе 16-летний подросток. В автомобиле Hyundai ехала супружеская пара - 57-летний водитель погиб, его жена госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняют.

По данным ФГБУ "Иркутское УГМС", 20 марта в регионе переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег. Согласно информации регионального МЧС, на дорогах области присутствует снежный накат, сохраняется риск возникновения ДТП в связи с несоблюдением ПДД, осадками.