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СК начал проверку данных об отсутствии медпомощи в нескольких поселках Воронежской области

Следователи регионального управления СК РФ по поручению Александра Бастрыкина устанавливают все обстоятельства произошедшего

ТАСС, 20 марта. Следователи начали проверку после сюжета на федеральном телеканале, в котором рассказывалось об отсутствии квалифицированной медпомощи в нескольких поселках Воронежской области. Об этом в субботу сообщило управление СК РФ по Воронежской области.

"Следователями СК организованы проверки размещенных в СМИ сведений о нарушении прав граждан на получение медицинской помощи. Во исполнение поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина следователями регионального управления СК будет принят комплекс исчерпывающих мер к установлению всех без исключения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, в селе Журавка Богучарского района на выделенные деньги был заключен контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), однако подрядчик оказался недобросовестным и не достроил объект. Также упоминается, что подобные проблемы с ФАП имеются в 12 населенных пунктах региона.

Следователи намерены допросить должностных лиц органов власти, представителей организации-застройщика и сельских жителей. Ход указанных процессуальных проверок находится на личном контроле руководителя регионального управления СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияВоронежская область
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