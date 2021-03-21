Площадь пожара в ангаре с автопокрышками на Кубани составила почти 2,5 тыс. кв. м

ТАСС, 21 марта. Общая площадь пожара в ангаре с автопокрышками и на прилегающей к нему территории в Динском районе Краснодарского края составила почти 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил первого замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

"Общая площадь пожара составила 2 450 кв. м, гибели и пострадавших на пожаре не допущено", - сказал он.

Платонихин уточнил, что к моменту прибытия пожарных горел склад на площади 2 тыс. кв. м, возле склада находились два автомобиля, один из них личный состав эвакуировал, второй сгорел. "На месте работала передвижная лаборатория, которая замеряла ПДК, результаты будут представлены в течение часа", - отметил он.

Около 10 утра в воскресенье поступила информация о пожаре в станице Динской на улице Крайней. Отмечалось, что на площади 1,8 тыс. кв. м горят автомобильные покрышки в ангаре и на прилегающей к нему территории. В 11:20 пожар был локализован.

В администрации Динского района ТАСС уточнили, что пожар происходит в промышленной зоне, жилые объекты удалены от нее на 2 км.