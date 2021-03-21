В Казани произошел пожар в ресторане

КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в ресторане в центре Казани из-за пригорания пищи на плите, заведение самостоятельно покинули 30 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пригорание пищи в кафе "По чесноку" по адресу: Профсоюзная, 50. Самостоятельно покинули помещение 30 человек посетителей и персонала. Наблюдается открытое горение фасадной части здания со стороны двора. Площадь возгорания 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Ресторан расположен в здании Казанского ГУМа, на третьем этаже. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место пожара выехал заместитель прокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства случившегося выясняются.

Силы и средства ГУ МЧС привлечены по второму номеру сложности пожара.

В новость внесены изменения (14:08 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.