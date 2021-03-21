Главу ассоциации профсоюзов учащихся в Якутии арестовали по делу о растлении

ТАСС, 21 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, являвшегося руководителем школьного кружка, по статьям о развратных и насильственных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, мужчина арестован.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении председателя Некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований РС (Я)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста")", - говорится в сообщении. Мужчину заключили под стражу. Следствие инициировало мероприятия по реабилитации малолетних специалистами ГБУ Республики Саха "Центр психологической поддержки молодежи".

По данным СК, в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что ее 10-летняя внучка посетила военно-патриотический кружок "Патриот" в школе в поселке Марха. Руководитель кружка совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали, при выяснении обстоятельств следователи установили, что это не единственный эпизод преступной деятельности руководителя кружка. Одна из школьниц - девочка 13 лет - сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия.

Прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины произошедшего.