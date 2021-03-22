В ДТП в Ленобласти погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Два грузовика и легковушка столкнулись на федеральной трассе "Сортавала" в Ленинградской области в понедельник утром. Об этом сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"На 89-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП. На участке столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Движение по федеральной дороге в оба направления полностью перекрыто", - говорится в сообщении. В учреждении отметили, что объезд места инцидента возможен через населенный пункт Соловьевка.

В свою очередь в главке МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что в аварии погибли два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших. "В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель [легковой машины] Renault Logan и два его пассажира госпитализированы. По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

По данным главка МВД, столкнувшиеся грузовики марки Scania двигались во встречном направлении.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, МЧС и подрядчики, обслуживающие трассу. Причины ЧП устанавливаются.

В "Упрдоре Северо-Запада" отметили, что ночью трасса была обработана противогололедными средствами.

В новость внесены изменения (08:53 мск) - уточняется информация о погибших и пострадавших.