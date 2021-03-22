В Избербаше устранили аварийную ситуацию, из-за которой прекратилось водоснабжение

МАХАЧКАЛА, 22 марта. /ТАСС/. Аварийная ситуация с водоснабжением города Избербаш (Дагестан), которая возникла 20 марта из-за попадания в канал грязной талой воды, устранена. Система водоснабжения города начинается заполняться водой, об этом сообщил мэр Избербаша Магомед Исаков.

"Насосы по перекачке воды на насосной станции запущены. Система водоснабжения нашего города начинается заполняться водой. Ожидаем поступление воды. Спасибо за понимание и ваше терпение", - написал Исаков в своем Instagram.

Избербаш, где проживает более 60 тыс. человек, остался в минувшую субботу без воды из-за снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора и попадания в канал грязной талой воды. До улучшения ситуации власти города обеспечивают подвоз воды во все районы с использованием двадцати единиц специального автотранспорта. По факту прекращения водоснабжения была прокуратурой республики организована проверка.