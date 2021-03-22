Четыре человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями на федеральной трассе в Ингушетии

МАГАС, 22 марта. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на федеральной трассе "Кавказ" в Ингушетии, пострадали четыре человека. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

"На 578-м км ФАД "Кавказ" в районе сельского поселения Гази-Юрт произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.