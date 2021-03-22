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В массовом ДТП в Ингушетии пострадали девять человек

В их числе двое детей

ТАСС, 22 марта. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на федеральной трассе "Кавказ" в Ингушетии, пострадали девять человек. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Ингушетии.

"В больницы всего были доставлены девять человек - семь взрослых и двое детей. После осмотра врачей и оказания первой помощи были госпитализированы двое взрослых, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй - в отделении травматологии. Двое детей с сотрясением мозга доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, им оказывается вся необходимая помощь", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на 578-м километре ФАД "Кавказ" в районе сельского поселения Гази-Юрт.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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