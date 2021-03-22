Экс-главу УИК в Пензенской области обвинили в фальсификации итогов голосования на выборах

ПЕНЗА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования на выборах губернатора Пензенской области и довыборах депутатов Госдумы бывшему председателю участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

"Председателю комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 13 сентября 2020 года бывший председатель УИК внесла в 1 324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня по выборам главы региона и довыборам депутатов Госдумы) заведомо ложные сведения, поставив отметку о голосовании напротив одного из кандидатов. При этом обвиняемая знала, что в выборах приняли участие всего 204 человека.

Вместе с другими членами УИК, которые не знали о ее противоправных действиях, председатель комиссии подсчитала голоса и внесла в протокол ложные сведения.

На прошлогодних выборах губернатора Пензенской области одержал победу действующий глава региона Иван Белозерцев. 21 марта 2021 года его задержали по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей.