После пожара в реабилитационном центре под Красноярском госпитализировали трех человек

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Трое человек, в том числе один в тяжелом состоянии, госпитализированы после пожара в реабилитационном центре в поселке Сорокино Манского района Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Пожар произошел в реабилитационном центре в поселке Сорокино в ночь на вторник. Как сообщали в региональном главке МЧС, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.

"Трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести", - сказал представитель ведомства.

Ранее Следственный комитет, возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшим смерть человека. Наряду с другими следствие рассматривает и версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки.

По информации главы района Артема Черных, центр расположен в частном доме. Он функционирует более 15 лет и оказывает услуги алко- и наркозависимым, а также людям без места жительства. Среди пострадавших управляющий центра.