Арестованный по делу об убийстве бывшего зятя ученый Кибальченко объявил голодовку

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Предполагаемый заказчик и организатор убийства бывшего зятя в Москве, являющийся одним из разработчиков многоразового космического корабля "Буран", Александр Кибальченко объявил в СИЗО голодовку. Об этом ТАСС сообщил во вторник его адвокат Александр Карабанов.

"Профессор Александр Кибальченко в качестве протеста на незаконное обвинение и арест объявил в СИЗО-3 голодовку. Он считает, что ему незаконно избрали меру пресечения из-за оговора одного из фигурантов, который решил таким образом облегчить себе положение", - сказал защитник.

По мнению адвоката, заказчиками инкриминируемого его подзащитному преступления могли стать обиженные клиенты убитого (он работал в УК "Тройка диалог"), которые якобы пострадали от его деятельности "в процессе привлечения денежных средств и размещения их в криптовалюты".

По версии следствия, днем 4 марта на улице Маршала Тухачевского в Москве четверо мужчин, применив электрошокер, насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Сначала были задержаны заказчик и двое исполнителей убийства, один из которых дал признательные показания. Затем силовики задержали еще двух соучастников.

Всем фигурантам изначально было предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с похищением человека, исполнителям дополнительно инкриминируется признак "из корыстных побуждений или по найму" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хорошевский суд Москвы отправил их в СИЗО. Следствие на прошлой неделе ужесточило обвинение в отношении ученого и предполагаемых исполнителей убийства, добавив всем фигурантам новую статью - о похищении человека (ст. 126 УК РФ).

По предварительным данным, ученый заказал убийство своего бывшего зятя из-за развода с его дочерью, а также споров о порядке проживания и воспитания внуков. За убийство мужчина заплатил $50 тыс., установило следствие. 63-летний профессор Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения бывшего родственника с целью убийства.