Власти Петербурга заявили, что попавшую под лавину группу возглавлял опытный инструктор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Участники организованной туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшие под снежную лавину в горах Мурманской области, отправились в поход под руководством опытного инструктора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В следственном управлении СК РФ по Мурманской области сообщали, что туристическая группа двигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту, в нескольких километрах от станции Имандра в Оленегорском районе, и попала под обрушение снежного карниза.

"Группа из 13 детей 2005-2009 годов рождения, учащихся Дома детского творчества Приморского района, принимала участие в лыжном походе в Хибинах. Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской зимней Туриды 2021 и прошло согласования - поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС по месту совершения похода. Маршрутный лист был выдан, все участники застрахованы, прошли инструктажи по технике безопасности. Руководителем группы выступил опытный инструктор по туризму Дома детского творчества Приморского района", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

По данным властей, планом похода был предусмотрен 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В день ребята должны были проходить от 6 до 23 километров. 22 марта группа двигалась по маршруту в районе горы Маннепахк. Во время перехода произошел сход лавины с горы, в результате чего 12-летняя участница похода оказалась под снегом. "Руководитель группы сообщил о случившемся в МЧС и при помощи других взрослых участников похода организовал поиск ребенка. Девочку удалось найти до прибытия спасателей. Педагоги оказывали ей первую помощь в течение нескольких часов до прибытия врачей. К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось", - сообщили ТАСС в комитете.