ФСБ задержала с поличным начальника таможенного поста в Петербурге за взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника таможенного поста Балтийской таможни с поличным за получение взятки на сумму более 880 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

"В рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий со службой экономической безопасности управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за получение взятки от представителей участников внешнеэкономической деятельности с поличным задержан начальник таможенного поста Балтийской таможни", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе таможенного управления, задержан начальник поста Лесной порт, который расположен на Вольном острове в городе. Имя задержанного в ведомстве не уточнили.

По данным СЗТУ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, деньги в сумме 881 тыс. 700 рублей были получены задержанным за то, чтобы беспрепятственно пропустить товары через границу и не проводить таможенный контроль.

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.