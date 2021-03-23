В Самаре приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, бросившего гранату в полицейских

САМАРА, 23 марта. /ТАСС/. Самарский областной суд назначил лишение свободы на 15 лет и штраф в размере 50 тыс. рублей с ограничением свободы на 1,5 года мужчине, который устроил взрыв в жилом доме в Самаре, в результате чего пострадали его жена и два полицейских. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Приговором Самарского областного суда Алексею Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в доход государства в размере 50 тыс. рублей и ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать наказание Балакирев будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие и суд установили, что 27 июля 2020 года вечером подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в квартиру к своей супруге. У них произошла ссора, во время которой он нанес ей телесные повреждения. Из-за возникшего шума соседи вызвали сотрудников полиции, но когда те стали заходить в квартиру, Балакирев кинул в них гранату, которая взорвалась.

Один из полицейских закрыл собой женщину. В результате срабатывания взрывного устройства, потерпевшая и сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести. Однако это не помешало сотрудникам правоохранительных органов обезвредить Балкирева, который уже держал в руках вторую гранату, сообщили в пресс-службе.

На место происшествия вызвали группу разминирования ОМОНа регионального управления Росгвардии. После осмотра предмета, который собирался бросить обвиняемый, взрывотехники пришли к выводу, что это готовая к применению боевая граната Ф-1, ее обезвредили. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального ГУ МВД России.

Балакиреву было предъявлено обвинение по трем статьям (покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение взрывчатых или взрывных устройств).