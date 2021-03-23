Разыскиваемого за продажу наркотиков россиянина депортировали с Бали

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Индонезия выдала россиянина, разыскиваемого за торговлю наркотиками в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, россиянин Андрей Коваленко, находясь в международном розыске, успел отбыть наказание в Индонезии за хранение наркотиков, а перед отправкой с Бали на родину - совершить побег от сотрудников полиции.

Агентство Antara ранее во вторник сообщало, что гражданин России Андрей Коваленко, которого разыскивал Интерпол, был депортирован с острова Бали на родину. Агентство указывает, что россиянин был задержан в Индонезии в 2019 году за торговлю наркотиками, в России до отъезда на Бали он занимался тем же. В индонезийской тюрьме по делу о наркотиках он провел полтора года. Российская полиция сотрудничала с Интерполом и индонезийскими коллегами в поимке этого человека.

Как отметили в Генпрокуратуре, в России Коваленко инкриминируется контрабанда и незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. По данным следствия, Коваленко входил в действовавшую с октября 2011 года по ноябрь 2013 года организованную группу, занимавшуюся контрабандными поставками и сбытом гашиша в Санкт-Петербурге, но скрылся и был объявлен в международный розыск.

В ходе розыска было установлено, что в 2019 году в Индонезии за хранение наркотиков был осужден российский гражданин Андрей Айер, который при задержании предоставил предположительно поддельный загранпаспорт. Срок его наказания истекал в начале февраля 2020 года. Переданная по каналам Интерпола в Индонезию дактилоскопическая карта подтвердила, что осужденный и разыскиваемый - Коваленко. В феврале 2021 года Генпрокуратурой России в Министерство юстиции и по правам человека Индонезии был направлен запрос о его выдаче. Поскольку срок лишения свободы Коваленко (Андрея Айера) истек, 3 февраля он был переведен в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к депортации, но 11 феврале 2021 года при переводе в миграционный центр совершил побег. Сотрудники полиции Индонезии задержали его спустя 12 дней в районе Северная Кута острова Бали.

Как отметили в Генпрокуратуре РФ, миграционные власти Бали заявили о готовности передать россиянина по процедуре депортации при условии прибытия за ним конвоя из России для сопровождения при перелете на родину. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Коваленко будет доставлен в Москву.