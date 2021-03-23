Прокуратура вернула на доследование дело в отношении Цеповяза, его бывшей жены и ее брата

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Ростовской области не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве в отношении членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза, его экс-супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана. Материалы вернули на доследование, сообщил ТАСС во вторник адвокат потерпевшего по данному делу Генрих Хачатуров.

В Ростове-на-Дону в 2021 году было завершено расследование уголовного дела по факту вымогательства денежных средств в особо крупном размере со стороны организованной преступной группы в составе Вячеслава Цеповяза, его экс-супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, потерпевшим по которому проходит Александр Исюк. Материалы были поданы на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру.

"Прокурор вернул дело следователю, без утверждения обвинительного заключения, на доследование. Мы с потерпевшим Исюком обжалуем решение вышестоящему прокурору. Жалобу должны рассмотреть в течение 10 дней", - сказал Хачатуров.

Исюком в рамках уголовного дела ранее был подан гражданский иск о взыскании с ответчиков денежных средств, которые у него вымогали. Суд на Кубани частично удовлетворил его исковые требования и постановил взыскать в его пользу 140 млн рублей.

Стришней и ее брату в 2019 году были предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Позднее обвинение по данному эпизоду вымогательства было предъявлено и Вячеславу Цеповязу.

Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.