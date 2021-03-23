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Под Волгоградом произошли ДТП с участием девяти автомобилей

Предварительно, в авариях пострадали два человека
© Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Дорожно-транспортные происшествия с участием девяти машин произошли из-за снега и тумана на федеральной дороге в Дубовском районе Волгоградской области. Образовалась пробка, известно о двоих пострадавших, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МВД по региону.

"На 560-м км федеральной дороги в Дубовском районе произошла череда аварий, временно затруднено движение. Пробка стоит с 559-го по 561-й км. В одном ДТП - пять машин, в другом - четыре. На данный момент поступили сведения о двух пострадавших из разных ДТП", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия введено реверсивное движение. Три фуры съехали в кювет, помощь тягачами оказывают военные из Камышина. На место ДТП направлены дополнительные экипажи ГИБДД, добавили в пресс-службе.

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