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СМИ: пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Китае

Еще 10 пострадали

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, еще 10 получили травмы в результате аварии пассажирского автобуса в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в среду утром в городе Хайлунь. Вследствие неправильной эксплуатации транспортное средство, принадлежащее одной из сельскохозяйственных компаний, перевернулось на бок и съехало в кювет.

На момент аварии в 45-местном автобусе находились 16 человек, в том числе два водителя. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Причины случившегося устанавливаются.

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