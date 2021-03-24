В ДТП под Калугой пострадали пять человек

ТАСС, 24 марта. Пять человек пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с легковым автомобилем Toyota Avensis в городе Людинове Калужской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба УМВД.

"Сегодня в 07:50 часов в районе ул. Маяковского, 120, в городе Людинове произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль Toyota, двигаясь по направлению микрорайона Сукремль и не соблюдая дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes. В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

По данным полиции, всего в салоне микроавтобуса находились семь пассажиров.