Прокуратура обжаловала приговор Цуркан из-за схемы зачета времени ее пребывания в СИЗО

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура внесла апелляционное представление на приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, не согласившись с зачетом времени в СИЗО в срок наказания в колонии. Об этом журналистам сообщили в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой оказывали правовую помощь осужденной.

"В конце декабря прошлого года нашу подзащитную Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. При этом суд решил, что ей зачтут срок, который она провела в СИЗО (2,5 года), из расчета один день за полтора. Но Генпрокуратура не согласна с этим решением. Гособвинители подали апелляционное представление, в котором потребовали приравнять один день под стражей к одному дню в колонии", - говорится в сообщении правозащитников.

Как рассказал ТАСС адвокат Цуркан Иван Павлов, прокуратура считает, что по статьям "Шпионаж" не действует правило о зачете наказания день в СИЗО за полтора дня в колонии. "Согласно позиции гособвинения, по таким категориям преступлений необходимо зачитывать один день в изоляторе за один в колонии. Мы тоже не согласны с приговором, с нашей точки зрения, необходимо полностью отменить приговор, а Цуркан - оправдать", - подчеркнул адвокат.

Мосгорсуд 29 декабря приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор. Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.