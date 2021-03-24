Учитель в Дагестане спас детей, закрыв собой сработавший запал гранаты

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации Хасавюрта Магомед Курбанов.

"Когда преподаватель начал разбирать верхнюю часть, услышал щелчок и понял, что взрыва не избежать, он зажал снаряд в кулак, прижал к животу и отвернулся от учеников. Своими действиями молодой педагог спас детей от последствий взрыва. Дети в итоге не пострадали. На правой руке из пальцев [у учителя] остался только мизинец", - сказал собеседник агентства.