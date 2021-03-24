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Учитель в Дагестане спас детей, закрыв собой сработавший запал гранаты

Как сообщил руководитель пресс-службы администрации Хасавюрта Магомед Курбанов, в результате инцидента на правой руке преподавателя остался только мизинец

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Учитель ОБЖ школы № 10 Хасавюрта (Дагестан), пострадавший в результате взрыва запала гранаты во время урока, своими действиями спас детей.

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Об этом ТАСС сообщил  руководитель пресс-службы администрации Хасавюрта Магомед Курбанов.

"Когда преподаватель начал разбирать верхнюю часть, услышал щелчок и понял, что взрыва не избежать, он зажал снаряд в кулак, прижал к животу и отвернулся от учеников. Своими действиями молодой педагог спас детей от последствий взрыва. Дети в итоге не пострадали. На правой руке из пальцев [у учителя] остался только мизинец", - сказал собеседник агентства.

 

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