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В Москве экс-сотрудник налоговой получил восемь лет колонии за взятки от предпринимателей

Осужденный получал взятки в размере от 50 тыс. до 4 млн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник налоговой службы в Москве осужден на восемь лет лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года Максим Новиков, занимая должность заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России № 43 по г. Москве, получал взятки в размере от 50 тыс. до 4 млн рублей от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за непроведение проверок в их отношении. Суд приговорил Новикова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Осужденному запрещено занимать должности в органах власти в течение девять лет.

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